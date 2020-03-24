МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль уверенно растет к доллару и евро, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков и возврат аппетита к риску.

Попытки роста рынка нефти, оттолкнувшегося вверх от уровня 25 долларов за баррель сорта Brent, поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.21 мск снижался на 1 рубль, до 78,60 рубля, курс евро – также на 1 рубль, до уровня 84,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, российская валюта компенсировала динамику предыдущих двух дней.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

Российская валюта во вторник вечером повышается к доллару и к евро на фоне резкого улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Фондовые рынки США вечером растут на 6-8,4%. В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. Кроме того, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

Нефтяные котировки вечером прибавляют на этом фоне 0,2%, до 27,07 доллара.

В итоге доллар и евро вечером теряют к рублю 1,2-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется ниже 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

ФРС и европейские финансовые власти активно расширяют объемы мер поддержки рынков, американский регулятор фактически запускает безлимитное QE, в частности готов покупать корпоративные облигации, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"На этом фоне рынки пытаются реализовать умеренное восстановление. Ожидаем, что в среду курс будет формироваться в диапазоне 78-80 рублей за доллар. В фокусе внимания будут оставаться меры властей, принимаемые для поддержки экономик и рынков в борьбе с вирусным фактором. Заметим, что риски возвращения рынков к снижению все еще остаются на достаточно высоких уровнях", — сказал он.

Курс консолидируется в диапазоне 78-80 рублей за доллар и пока выглядит способным на формирование новых максимумов выше установленного на минувшей неделе 4-летнего пика в 82,87 рубля за единицу американской валюты, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Высокая волатильность курсов сокращает привлекательность положительной реальной доходности российских активов. Инвесторы сейчас крайне осторожны в отношении carry trade. Поэтому с этой стороны рубль также еще не получает поддержки", — добавил он.