МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы во вторник вечером ускорили рост, индекс Dow Jones поднимается уже на 10% на ожиданиях по поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.45 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 10,4%, до 20525,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,24%, до 7375,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 8,49%, до 2427,38 пункта. После открытия бирж индексы росли на 6-7%, позднее рост замедлился до 4-7%.

Рост мировых фондовых рынков, в том числе Европы и Азии, поддерживается ожиданиями по мерам поддержки экономики США в связи с кризисом из-за ситуации вокруг коронавируса. В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.