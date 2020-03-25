МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Российские банки в условиях коронавируса в настоящее время работают в штатном режиме, закрывать отделения не планируют, однако в случае ухудшения обстановки могут рассмотреть такую возможность, следует из опроса банков, проведенного РИА Новости.

Некоторые игроки собираются временно изменить режим работы своих отделений. При этом кредитные организации настоятельно рекомендуют клиентам пользоваться онлайн-сервисами, через которые можно совершать почти все банковские операции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

Ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев сообщил в интервью РИА Новости, что банк на фоне распространения коронавируса может временно закрывать часть отделений для проведения дезинфекционных мероприятий. При этом он отметил, что от этого клиенты банка "никак не пострадают", так как будут задействованы дополнительные мощности во всех каналах банка: цифровые, удаленные сервисы, передвижные офисы и так далее.

В банке "Открытие" заявили, что в настоящее время не планируют закрывать отделения, но, если пандемия коронавируса получит распространение, будут принимать решение в зависимости от сложившейся ситуации в каждом отдельном регионе. "Банк готов к различным сценариям развития событий. В том числе, будет рассмотрена возможность закрытия ряда офисов с учетом наличия заболевших в офисе, значительного уменьшения клиентопотока и так далее", — указали в кредитной организации.

Не планируется закрытие точек продаж и в Россельхозбанке. В обычном режиме работают все точки обслуживания и "Почта банка": сотрудники исполняют свои обязанности на местах. "В настоящий момент мы не планируем ни закрывать точки обслуживания, ни сокращать часы работы", — отметил первый заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Отделения ПСБ на текущий момент также работают и обслуживают клиентов в обычном режиме. "При этом мы внимательно наблюдаем за эпидемиологической ситуацией и готовы оперативно отреагировать на любые ее изменения. В случае эскалации мы рассматриваем возможность закрыть часть отделений на карантин, сохранив при этом одно или несколько дежурных отделений в каждом городе присутствия банка", — указали в пресс-службе банка.

В банке "Восточный" в настоящее время режим работы отделений не менялся. "При необходимости, если, например, в отделении будет выявлен коронавирус, мы конечно же его закроем, а клиентов оперативно переведем на обслуживание в ближайшие отделения. План действий готов и постоянно актуализируется", — заявил председатель правления банка Вячеслав Арутюнян.

СМЕННЫЙ ГРАФИК

Райффайзенбанк, в свою очередь, вводит график работы непересекающимися сменами. "Для того, чтобы реализовать эту меру, мы изменим время работы отделений. Перед посещением отделения мы рекомендуем клиентам проверять часы работы на нашем официальном сайте или в приложении", — отметили в банке.

В офисах ВТБ также решили сформировать взаимозаменяемые группы, чтобы исключить непосредственный контакт сотрудников между собой. На сменный режим уже переведен контакт-центр банка. При этом в регионах, где фиксируется рост коронавирусной инфекции, часть розничных офисов банка может временно изменить свой режим работы, а клиенты смогут воспользоваться близлежащими отделениями или проводить все необходимые операции в онлайн-каналах.

В банке "Зенит" режим работы офисов банка может измениться в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе присутствия. Для обеспечения бесперебойной работы сотрудники будут работать посменно.

В банке "Уралсиб" рассказали, что прикладывают все усилия для перевода основной массы клиентов на обслуживание через дистанционные каналы, а также отрабатывает возможности информирования их в случае изменения расписания работы офисов.

В МКБ отметили, что не наблюдают сокращения клиентского потока, и все его отделения работают в штатном режиме, все банковские сервисы доступны в полном объеме. При этом произошло определенное смещение операций в сторону дистанционных каналов. Так, среднедневное количество клиентов в онлайн и мобильном банке увеличилось на 15%, отметили в банке.

В МИнБанке и Газпромбанке не уточнили, будут ли закрывать отделения в случае ухудшения ситуации с распространением инфекции или менять режим их работы, но отметили, что продолжают работать бесперебойно. В МИнБанке заявили, что совершенствуют "план по обеспечению непрерывности и/или восстановления деятельности банка в случае чрезвычайной ситуации".

При этом коронавирус не обошел стороной и онлайн-банки. Так, например, "Тинькофф" выдал своим курьерам маски и антисептики. "Если вы, ваши друзья или родственники захотите открыть новый продукт – наш представитель (в защитной маске и с антисептиком) быстро привезет его в удобное для вас место", — говорится в обращении главы группы Оливера Хьюза к клиентам.