МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс доллара утром слабо снижается к евро и растет к иене на фоне новых объявленных монетарных мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает более чем на 3% на общем оптимизме

По состоянию на 8.18 мск курс евро растёт до 1,08 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0787 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивается до 111,36 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,43%, до 101,6 пункта.

Предложение Федеральной резервной системы (ФРС) США о неограниченном выкупе с надеждами на огромный пакет налогово-бюджетных стимулов со стороны правительства пока умеренно негативно для доллара.

При этом многие инвесторы в целом предпочитают сохранять осторожность, поскольку масштабы распространения нового коронавируса в мире не ослабевают и многие аналитики ожидают рецессии по всему миру.

"Я не уверен, сможет ли это настроение сохраниться через 24 часа. Общая (вирусная) картина все еще очень мрачна и почти наверняка ухудшится", — сказал агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).