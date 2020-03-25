Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 78 рублей
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль на торгах усиливает рост на фоне сохраняющегося высокого спроса на рисковые активы, доллар опустился ниже 78 рублей, евро уже дешевле 84 рублей.
На открытии торгов курс рубля подрастал к доллару и торгуется у уровня предыдущего закрытия к евро, меняя направление динамики, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижает на 68 копеек, до 77,6 рубля, курс евро – на 52 копейки, до уровня 83,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,39% — до 27,8 доллара за баррель.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижается на 68 копеек, до 77,6 рубля, курс евро – на 52 копейки, до уровня 83,96 рубля.
Нефть растет в цене на 2,1%, до 27,7 доллара за баррель марки Brent. Основные западные фондовые фьючерсы дорожают в пределах 3%, сигнализируя о сохранении высокого спроса на риск.
https://1prime.ru/Financial_market/20200325/831138276.html