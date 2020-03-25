МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль на торгах усиливает рост на фоне сохраняющегося высокого спроса на рисковые активы, доллар опустился ниже 78 рублей, евро уже дешевле 84 рублей. Кабмин выделил 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики от коронавируса

На открытии торгов курс рубля подрастал к доллару и торгуется у уровня предыдущего закрытия к евро, меняя направление динамики, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижает на 68 копеек, до 77,6 рубля, курс евро – на 52 копейки, до уровня 83,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,39% — до 27,8 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижается на 68 копеек, до 77,6 рубля, курс евро – на 52 копейки, до уровня 83,96 рубля.

Нефть растет в цене на 2,1%, до 27,7 доллара за баррель марки Brent. Основные западные фондовые фьючерсы дорожают в пределах 3%, сигнализируя о сохранении высокого спроса на риск.