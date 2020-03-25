МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в среду утром: индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов, индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов на общем улучшении настроений на мировых рынках, а также на фоне роста отдельных бумаг на корпоративных новостях.

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск среды рос на 3,23% — до 2493,9 пункта, индекс РТС — на 4,32%, до 1007,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 13 марта на фоне укрепления рубля к доллару.

К 10.50 мск индекс Мосбиржи подскакивает на 4,03%, до 2513,26 пункта, индекс РТС — на 5,7%, до 1020,38 пункта.

В лидерах роста – акции "Аэрофлота" (+13,6%), "Алросы" (+8,14%), "Детского мира" (+7,23%). Нефтегазовый сектор растет в пределах 9%, банковский – на 3,8-7,4%, горно-металлургический – на 3,3-9,2%, ритейл – на 1,2-3,3%.