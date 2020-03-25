МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" в ходе торгов среды подскакивали почти на 15%, продолжая рост вторника на фоне некоторого улучшения ситуации на мировых рынках, следует из данных торгов Московской биржи.

К 11.10 мск акции "Аэрофлота" росли на 11,05% — до 75,98 рубля и уже взлетали на 14,9% — до 78,56 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 3,32%.

По итогам торгов вторника акции крупнейшего российского перевозчика поднимались на 9,2%.