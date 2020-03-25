МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду растут в пределах 8% на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 6,58%, до 4,12 доллара, "Новатэка" — на 7,61%, до 118,05 доллара, "Лукойла" — на 5,26%, до 60,61 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,5%, до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — на 8,7%, до 19,61 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличивается на 1,95%, до 25,34 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 5,17%, до 11,4 доллара, НЛМК — на 5,29%, до 15,84 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 7,02%, до 0,9 доллара, Сбербанка — на 3,48%, до 10,24 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 7,49%, до 12,92 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 4,35%, до 3,36 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 4,27%, до 8,76 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,74%, до 1,99 доллара.