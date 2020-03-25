МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост и отвоевывает новые рубежи, доллар уже дешевел ниже 77 рублей на фоне роста аппетита к риску на мировых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.13 мск снижался на 1,12 рубля, до 77,16 рубля, курс евро – на 87 копеек, до уровня 83,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар опускался до 76,97 рубля.

Нефть растет на 1,6%, до 27,57 доллара за баррель марки Brent. Западные фондовые фьючерсы растут на 2-6,5%, сигнализируя о сохранении высокого спроса на риск.