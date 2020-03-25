МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс рубля замедлил рост на фоне переходящих в "красную зону" торгов нефтяными фьючерсами, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск среды снижается на 43 копейки, до 77,85 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 84,44 рубля. При этом ранее в среду доллар опускался до 76,97 рубля, а евро был ниже 84 рублей.

Майский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дешевеет на 1,6%, до 26,7 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Рубль после достижения в начале торгов дневных максимумов к доллару и евро несколько сдал позиции на фоне изменения динамики нефтяных котировок.

В первой половине торгов среды отечественная валюта смогла максимально подняться к доллару на 1,31 рубля относительно уровня предыдущих торгов. Соответственно, доллар опускался до 76,97 рубля – минимума с 18 марта.

В ходе торгов в паре с евро рубль укреплялся на 1,07 рубля, европейская валюта опускалась до минимума с 20 марта.

К текущему моменту рубль сильнее растет к доллару, чем к евро на фоне роста европейской валюты на рынке forex на 0,5% к доллару.

Рубль также пользуется благоприятными условиями на внешних рынках и продолжает восстанавливать позиции, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Индексы европейских акций и фьючерсы на основные индексы в США демонстрируют относительно умеренный рост, японская иена теряет порядка 0,3%, индекс доллара DXY снижается на 0,5%. На валютных площадках развивающихся рынков единой динамики не наблюдается, однако большинство валют развивающийся рынков торгуются в положительной зоне", — добавляет он.

"Принятый конгрессом США пакет мер поддержки экономики размером 2 триллиона долларов — беспрецедентный по масштабу. Мировые рынки позитивно встретили данное решение, темп роста акций побил многолетние рекорды. Рубль также не остался в стороне, перейдя к укреплению после драматичного падения", — добавляет начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

К середине дня в среду на глобальных финансовых рынках сохранялся оптимизм, хотя и чуть более сдержанный по сравнению с предыдущим днем, отмечает Кравченко.

На внутреннем рынке банки в среду проводят крупные платежи в бюджет, что частично (основная масса рублевой ликвидности для платежей была аккумулирована еще накануне) также играет в пользу рубля, добавляет он.

"Торги парой "доллар — рубль" вплотную подходили к отметке 77,5 – нижней границе ценового диапазона, сформированного за прошедшие четыре дня. Уверенное снижение ниже станет отражением дальнейшего роста внешнего позитива, тогда торги могут сместиться в диапазон 73-77,50. В противном случае мы будем ориентироваться на текущий диапазон 77,50-82 рубля за доллар", — полагает Кочетков.