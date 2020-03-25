МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. В настоящее время на курс национальной валюты давят слишком много негативных факторов, и практически отсутствуют стимулы, которые могли бы его укрепить, поэтому в ближайшее время рубль будет находиться в диапазоне 75-80 за доллар, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Однако не исключено, что рубль может опуститься и до 100 за доллар.

После объявления ФРС о неограниченном количественном смягчении и принятии пакета мер по поддержке экономики сенатом США, рубль в начале дня в среду на Московской бирже торговался в плюсе, однако не удержался и в середине дня вновь перешел к снижению вслед за нефтью.

"МЕДВЕДИ" ПРАВЯТ БАЛОМ

Большинство аналитиков прогнозирует курс в диапазоне 75-80 рублей за доллар в ближайший месяц. "Ожидать ослабления рубля относительно доллара ниже отметки 80 рублей за доллар в ближайшие месяцы не стоит", — добавляет заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, по итогам года курс рубля ожидается на уровнях вблизи 73 (+/- 2) рублей за доллар.

На данный момент на курс давит слишком много негативных факторов — цены на нефть, коронавирус, количественное смягчение в США, и практически отсутствуют стимулы, которые могли бы его укрепить.

"Среди "медвежьих" трендов — падение цен на нефть, от которых российский бюджет зависит чуть менее, чем наполовину и которые не спешат восстанавливаться, так как и Россия, и Саудовская Аравия намерены еще больше нарастить добычу, а соглашение ОПЕК+ разваливается", — отмечает Антонов.

Эксперт добавляет, что коронавирус уже привел к остановке многих производств и снижению потребления нефти примерно на 10%, поэтому он — еще один фактор замедления темпов роста мировой экономики в целом и российской экономики в частности.

"В связи с этим, до конца года можно ожидать падения курса рубля к доллару до отметки 90 и даже до 100 рублей за доллар", — добавляет он.

"Резервных фондов регуляторов в любом случае не хватит, чтобы побороть тренд на рост курса доллара, тем более что США планируют снова накачивать экономику деньгами, по аналогии с «количественными смягчениями», чтобы снизить влияние кризиса. В этом свете доллар будет укрепляться ко всем мировым валютам, и прежде всего к валютам развивающихся рынков, которые себе такую роскошь позволить не могут", — уверен эксперт.

Иначе считает Комарова. По ее словам, в нынешней ситуации позиции доллара и евро тоже продолжают оставаться весьма уязвимыми, макроэкономическая ситуация в США и странах еврозоны продолжает ухудшаться, что будет сдерживать рост спроса на данные валюты, традиционно игравшие роль валют-убежищ.

ЦБ ПЫТАЕТСЯ ПОДДЕРЖАТЬ РУБЛЬ

Сейчас рынки пытаются реализовать отскок – мировые центробанки и правительства предприняли ряд беспрецедентных мер поддержки рынков, в том числе значительно сгладив проблемы с ликвидностью. Российский ЦБ также активно увеличивает объемы продажи валюты, что в совокупности с некоторой стабилизацией рыночных настроений позволяет рублю реализовать укрепление, считает Покатович.

Антонов добавляет, что для поддержки российской валюты можно было бы поднять ключевую ставку, но тогда кредитование бизнеса снова войдет в пике, и темпы роста ВВП могут стать отрицательными.

"Они, скорее всего, и без этого будут такими, так как многие малые и средние предприятия столкнутся с полным обнулением выручки из-за падения потребительского спроса в связи с коронавирусом и самоизоляцией граждан", — говорит эксперт.

"Ожидаем, что ЦБ РФ продолжит наращивать объемы продажи валюты, а также расширять каналы предоставления ликвидности. Инструмент повышения ключевой ставки, на наш взгляд, в ближайшей перспективе останется вне действующего арсенала мер рублёвой поддержки", — соглашается Покатович.​