МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль начал сильнее снижаться во время обращения президента РФ Владимира Путина на фоне усилившейся волатильности нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментария аналитика.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.51 мск среды рос на 67 копеек – до 78,95 рубля, курс евро — на 87 копеек, до 85,35 рубля.

До сообщения рубль терял к доллару и евро порядка 20 и 40 копеек соответственно. Во время обращения президента РФ к нации нефть усилила снижение и теряла более 3% своей стоимости.

"Поводом для снижения нефти послужила статья в Блумберг о том, что на физическом рынке она торгуется по 8, 10 и 15 долларов за баррель", — прокомментировал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Давление на рубль также оказывает неуверенная динамика открывшихся американских фондовых рынков.