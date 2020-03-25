МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Московская биржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках, несмотря на объявление президентом РФ следующей недели нерабочей, говорится в сообщении торговой площадки.
"Московская биржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках. График торгов и расчетов будет сообщен дополнительно", — сообщила биржа.
В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы.
https://1prime.ru/Financial_market/20200325/831142085.html