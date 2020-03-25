МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к уверенному росту в среду вечером на фоне сообщений СМИ о том, что США хотят обсудить с Саудовской Аравией ее планы по увеличению добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1% — до 27,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,08%, до 24,27 доллара за баррель. Днем цены упали на 2-4%.

Инвесторы обратили внимание на сообщение газеты Wall Street Journal, по данным которой США хотят повлиять на Саудовскую Аравию по вопросу запланированного королевством увеличения добычи нефти после распада сделки ОПЕК+.

Глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что, несмотря на "позитивный импульс роста", основным фактором для рынка нефти остается возможность переизбытка сырья.

Инвесторы обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали роста этих запасов на 2,8 миллиона баррелей.