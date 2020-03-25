МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в среду вечером снижается почти на 0,5%, инвесторы оценивают возможные последствия для экономики страны в связи с коронавирусом и принимаемыми в стране в этой связи мерами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,17 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,1757 доллара, или на 0,5%. Курс евро рос до 1,0801 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0787 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 111,59 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 101,8 пункта.

В Великобритании со вторника действует карантин — жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, собираться в компании больше двух человек (за исключением проживающих вместе семей). Министр финансов Великобритании Риши Сунак 17 марта объявил о выделении 330 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку британского бизнеса в условиях вспышки коронавируса, а ранее в марте Банк Англии дважды понизил ставку, до 0,1%, и увеличил объем выкупа активов.

Риски вокруг ситуации с коронавирусом остаются в центре внимания рынков. Заболевание и связанные с ним карантинные меры негативно сказываются на многих отраслях экономики, в том числе торговле, производстве и туризме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. По последним данным, в Великобритании выявлено 8077 случаев заражения коронавирусом, умерли 422 пациента.