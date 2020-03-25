МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Операторы связи справляются с возросшей нагрузкой на сеть в РФ на фоне массового перехода на удаленную работу из-за коронавируса, дополнительных мер не потребуется, сообщили РИА Новости представители российских сотовых операторов.

В среду пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что на предстоящую декаду прогнозируется рост нагрузки по сравнению с текущим увеличением в среднем на 20-40%, однако роста цен при прогнозируемом росте нагрузки не ожидается. При этом, в случае наступления обстоятельств, предполагающих необходимость увеличения мощности сетей связи, ведомство считает целесообразным разработать меры по снижению нагрузки на сеть в целях недопущения роста цен, в том числе с учетом роста потребления видеоконтента.

В пресс-службе "Мегафона" рассказали, что даже если все клиенты будут пользоваться сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером или даже больше, компания с этим справится без дополнительных усилий. "У пользователей домашнего интернета ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" ("дочка" "Мегафона", бренд Wifire) потребление дневного трафика выросло на 40% по сравнению с нормой буднего дня, но при этом он все еще существенно ниже традиционного вечернего трафика. Часы наибольшей активности наших пользователей по-прежнему приходятся на интервал с 20 до 22 часов, и при этом у нас сохраняется достаточный резерв ёмкости на каналах", — заверили в пресс-службе.

В пресс-службе "Вымпелкома" (марка "Билайн") заявили, что повышение мощности сети — одна из стратегических задач компании. "За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за всё остальное время работы компании. В 2018 году "Билайн" реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%…. Компания также активно развивает и фиксированную сеть", — пояснили в пресс-службе.

"Для нас важно обеспечить бесперебойность работы услуг связи и сервисов в интересах наших клиентов. Рост нагрузки на сеть действительно есть. Мы учитываем все эти новые реалии в нашей работе", — добавили там.

Ранее в пресс-службе МТС сообщали, что инфраструктура компании построена с достаточным запасом, чтобы выдерживать резкий рост нагрузок, поэтому некоторый рост трафика и его перераспределение на фиксированные сети не вызывают необходимости принятия каких-либо срочных мер. Также в ряде регионов на фиксированных сетях компания в плановом порядке продолжает превентивно расширять пропускную способность узлов связи и ядра сети.

Кроме того, глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил РИА Новости, что проводные сети без проблем выдержат подобную нагрузку. И в целом, мобильный доступ в интернет сделан с хорошим запасом, чтобы обеспечить качественное исполнение услуг.