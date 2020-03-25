МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Технические службы российских операторов связи продолжат работать во время объявленной президентом РФ недели выходных, чтобы обеспечить бесперебойность оказания услуг, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских операторов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам ранее в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Для нас важно обеспечить бесперебойность работы услуг связи и сервисов в интересах наших клиентов. Сотрудники "Билайн", задействованные в обеспечении непрерывности работы сети, продолжат работать, чтобы наши клиенты, даже в условиях роста трафика, не почувствовали ухудшения сервиса", — рассказали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

В МТС большое количество служб и сотрудников работает в круглосуточном режиме, а в условиях возросших в последнее время объемов трафика, количество таких специалистов увеличено. "МТС – огромная инфраструктурная компания и у нас нет понятия "выходные" в традиционном понимании", — подчеркнули в пресс-службе.

Tele2 в свою очередь следит за развитием ситуации и готова оперативно реагировать на любые изменения внешней обстановки для предотвращения распространения инфекции. "Магазины продолжают работать, наши салоны не исключение. Мы усилили меры профилактики и безопасности в точках продаж Tele2 и проинструктировали продавцов", — заверили в пресс-службе компании.

Технические специалисты "Ростелекома" также продолжат работу на следующей неделе. "Наша компания работает круглосуточно 365 дней в году…. Функционирование информационной инфраструктуры нашей компании имеет критически важное значение, о таких предприятиях была специальная оговорка", — отметили в компании. "В условиях цифровизации работа интернет-провайдеров имеет значение не меньше, чем водопровод и электроснабжение. Поэтому часть технических сотрудников будет работать в соответствии со сменным графиком. Если потребуется – технические службы будут усилены", — также заявили в "Ростелекоме".

"В условиях, когда люди останутся дома, очень важно, чтобы доступ в интернет, телефония, IPTV и Wink работали надежно и четко. Чтобы люди не чувствовали себя в информационной изоляции", — подчеркнули в пресс-службе оператора. Там добавили, что сотрудники "Ростелекома", которые не заняты непосредственно в производственном процессе, в обеспечении функционирования сетей и оборудования, уже работают из дома. "Для них будут выходные", — сказали в компании.