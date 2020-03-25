МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и слегка снижается к евро, отыгрывая повышение европейской валюты на форексе.

Возврат рынка нефти к росту поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.40 мск снижался на 56 копеек, до 77,72 рубля, курс евро повышался на 15 копеек, до уровня 84,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

Российская валюта в среду демонстрировала широкие колебания на фоне высокой волатильности мировых рынков. В частности, доллар колебался от 76,97 рубля до 79,43 рубля.

Тон динамике задавали колебания мировых фондовых рынков, которые оказались сегодня достаточно широкими: от роста в несколько процентов до снижения. Вечером американские рынки росли на 2,5-5,6% на фоне надежд инвесторов на помощь финансовых регуляторов мировой экономике, попавшей под негативное влияние коронавируса.

Нефтяные котировки также кидало "из жары в холод": в диапазоне 25,8-28,29 доллара за баррель марки Brent. Вечером она росла на 2,5% до 27,84 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на сообщение газеты Wall Street Journal, по данным которой США хотят повлиять на Саудовскую Аравию по вопросу запланированного королевством увеличения добычи нефти после распада сделки ОПЕК+.

В итоге доллар вечером снижался к рублю 0,6%, а евро рос на 0,1%. На форексе евро прибавляет 0,8%, до 1,0873 доллара. Рублевая цена нефти колеблется ниже 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Позитивный импульс на рынках от действий ФРС по расширению мер рыночной поддержки может оказаться временным, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в четверг курс будет колебаться в диапазоне 78-81 рубль за доллар. Внимание рынков останется приковано к развитию ситуации в вирусной плоскости в США и Европе. Усиление негативных экономических тенденций в этих крупнейших регионах может вызывать новые волны снижения на рынках, усиливая давление на российскую валюту", — сказал он.

В РФ завершается налоговый период, и многие на рынке опасаются того, что рубль лишится ещё одного механизма поддержки, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Однако стоит отметить тот факт, что в период уплаты налогов краткосрочные ставки заметно снизились, что является результатом действий ЦБ по предоставлению ликвидности, отметил он.

"ЦБ РФ продает валюты на 13,8 миллиарда рублей, что включает в себя объёмы в рамках бюджетного правила и конвертации валюты от продажи Сбербанка. Текущие значения курса можно считать равновесными в условиях мер поддержки со стороны ЦБ РФ и низких цен на нефть. Если же соглашение по ограничению добычи всё же начнёт приобретать реальные черты и котировки превысят 30 долларов за баррель марки Brent, то курс сдвинется в более низкий диапазон 70-75 рублей за доллар", — добавил он.