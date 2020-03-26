МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг снижаются на растущих опасениях за падение спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62% — до 27,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,51%, до 24,12 доллара за баррель. Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель на лондонской бирже ICE

Цены на нефть остаются крайне волатильными после распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса. С момента распада сделки 6 марта нефть подешевела почти вдвое. В начале марта котировки обеих марок находились в районе 48 долларов за баррель.

После трехдневного роста цены на сырье снижаются на фоне опасений инвесторов за быстрое сокращения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ стран из-за быстро распространяющегося коронавируса.

"С учетом блокировок во многих странах ожидания снижения спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки растут. Такая потеря спроса увеличит избыток предложения", — заявили агентству Рейтер аналитики ANZ.

Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.