Нефть дешевеет на растущих опасениях снижения спроса
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг снижаются на растущих опасениях за падение спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62% — до 27,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,51%, до 24,12 доллара за баррель.
Цены на нефть остаются крайне волатильными после распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса. С момента распада сделки 6 марта нефть подешевела почти вдвое. В начале марта котировки обеих марок находились в районе 48 долларов за баррель.
После трехдневного роста цены на сырье снижаются на фоне опасений инвесторов за быстрое сокращения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ стран из-за быстро распространяющегося коронавируса.
"С учетом блокировок во многих странах ожидания снижения спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки растут. Такая потеря спроса увеличит избыток предложения", — заявили агентству Рейтер аналитики ANZ.
Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/Financial_market/20200326/831143874.html