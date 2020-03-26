МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг утром в ожидании данных по числу заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене снижался до 110,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,19 иены. Курс евро рос до 1,0918 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,088 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 100,78 пункта.

Минтруда США позже в четверг обнародует статистику заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 марта. Согласно прогнозам, число первичных заявок подскочило в 3,6 раза — до 1 миллиона с 281 тысячи неделей ранее. Это намного выше предыдущего пика, наблюдавшегося во время мирового финансового кризиса.

Некоторые аналитики говорят, что количество первичных заявок может даже превысить миллион, поскольку компании из-за коронавируса быстро сокращают работников.

"Рынкам может быть сложно переварить еженедельные заявки на пособие по безработице. Ожидаются плохие цифры, но есть люди, которые думают, что дела пойдут еще хуже", — сказал агентству Рейтер аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki).