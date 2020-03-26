МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс рубля начал торги с негативной динамики и затем усилил падение на фоне снижения нефтяных котировок, доллар поднимался выше 79 рублей, евро подскочил выше 86 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск четверга рос на 0,63 рубля – до 78,89 рубля (уже поднимался до 79,08 рубля), курс евро — на 0,97 рубля, до 86,07 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,83% — до 26,89 доллара за баррель.