МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил падение и теряет до 2%, следуя за динамикой нефтяных фьючерсов, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.47 мск снижался на 1,66%, до 2412,23 пункта, индекс РТС — на 1,96%, до 962,44 пункта.

В течение торгов рублевый индекс Мосбиржи уже падал на 2% — до 2403,74 пункта, а долларовый РТС – на 2,3%, до 959,31 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,03% — до 26,58 доллара за баррель.