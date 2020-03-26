МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы после открытия в четверг снижаются в среднем на 3-4% после роста в пределах 4,5% в предыдущей торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.03 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 3,44%, до 5492,5 пункта. Французский CAC 40 — на 2,27%, до 4331,56 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,27%, до 9650 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны в апреле рухнул до 2,7 пункта с пересмотренного уровня марта в 8,3 пункта, обновив минимум с мая 2009 года.

Давление на котировки по-прежнему оказывает влияние глобальное распространение коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.