МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 3,03%, до 3,84 доллара, "Новатэка" — росла на 5,64%, до 113,7 доллара, "Лукойла"- на 0,41%, до 58,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,1%, до 4,51 доллара, "Газпром нефти" — растут на 0,78%, до 18,14 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" падает на 2,25%, до 24,77 доллара. Бумаги "Северстали" — на 3,24%, до 10,60 доллара, НЛМК — на 0,46%, до 15,13 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,75%, достигнув 0,82 доллара, Сбербанка — на 1,32%, до 9,29 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 4,41%, до 11,93 доллара.

GDR АФК "Система" снижаются на 5,38%, до 3,11 доллара, стоимость бумаг "Магнита" падает на 1,38%, до 8,59 доллара. Цена расписок "Ленты" опускается на 1,39%, до 1,91 доллара.