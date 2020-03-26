МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут в среднем на 2,5%, несмотря на рекордный рост числа заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.55 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 2,61%, до 21754,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,21%, до 7547,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,61%, до 2540,28 пункта. Индексы DJIA и S&P 500 показывают рост три торговые сессии подряд.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В это же время минторговли страны подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале на уровне 2,1%.

Оптимизм на рынках сохраняется после того, как сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

"Инвесторы теперь должны решить, будет ли огромная поддержка эффективной в том, чтобы справиться с ухудшающимися экономическими условиями", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).