МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Годовые собрания акционеров российских компаний в 2020 году могут быть проведены не позднее октября, сроки раскрытия отчетности за 2019 год и выплаты дивидендов — увеличены, следует из поправок в законодательство, подготовленных ко второму чтению в Госдуме.

Законопроект был предложен главой комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николаем Николаевым. Комитет поддержал поправки ко второму чтению. Госдума рассмотрит их 31 марта.

Проект закона разработан для унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов РФ.

В частности, предлагается внести изменения в закон "Об акционерных обществах" и установить, что "годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года".

Согласно действующей редакции закона, ГОСА проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 90 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

В текущей редакции закона "Об акционерных обществах" срок выплаты дивидендов не превышает 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней.

Кроме того, законопроектом предлагается, что годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая отчетность эмитента за 2019 год раскрывается в течение трех дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 210 дней после даты окончания указанного отчетного года.