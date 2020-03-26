МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг более чем на 1% на фоне слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13%, или на 18 долларов — до 1651,8 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — опускалась на 0,46%, до 14,805 доллара за унцию.

Курс доллара продолжает опускаться на фоне статистики по заявкам на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, которая оказалась в два раза хуже прогноза. Показатель вырос до рекордных 3,28 миллиона.

Статистика способствовала ослаблению курса доллара, что также поддерживает стоимость золота. Традиционно более слабый доллар оказывает давление на котировки золота, поскольку металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.