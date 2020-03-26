МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил снижение к основным мировым валютам в четверг вечером до 1,5% после статистики о рекордном росте числа заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск курс доллара к иене снижался до 109,52 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,19 иены. Курс евро рос до 1,101 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,088 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 1,49%, до 99,54 пункта, днем динамика составляла около 0,6%.

Согласно официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года.

"Эти данные вызвали страх на рынках. Если такая динамика сохранится еще 3-4 недели, то потребуется больше мер финансовой поддержки", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

Распространение коронавируса за пределами Китая стало заметно ускоряться с начала марта. К настоящему моменту многие страны вводят карантинные меры, которые сдерживают многие сферы экономики, в том числе торговлю, производство и туризм. В связи с этим странами также применяются меры поддержки экономики. Так, сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.