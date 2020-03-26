МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом в пределах 2,5%, в то время как рынки оценивают эффективность принимаемых в мире мер поддержки экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,24%, до 5815,73 пункта, французский CAC 40 — на 2,51%, до 4543,58 пункта, а немецкий DAX — на 1,28%, до 10000,96 пунктов. Показатели растут три торговые сессии подряд.

Меры поддержки экономики на фоне ситуации с коронавирусом продолжают оставаться в центре внимания рынков. Так, центробанк Великобритании на очередном заседании сохранил ключевую ставку на уровне 0,1%, а также объем выкупа активов, который, как отметил регулятор, может быть увеличен в дальнейшем в случае необходимости. А ранее, в среду, сенат США принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса.

Трейдеры не исключают своевременности таких мер. Так, ранее в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года.

"Ключевой вывод из этого отчета состоит в том, что он подчеркивает для всех, насколько текущая экономическая ситуация оказалась хуже, чем кто-либо ожидал в наше время", — цитирует агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare).