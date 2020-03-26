МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы по двум искам ООО "РТ-Капитал", дочерней структуры госкорпорации "Ростех", взыскал с зарегистрированных на Кипре компаний Azedos Investments Limited и Alconost Holdings Limited более 2 миллиардов рублей, следует из опубликованных решений суда.

Задолженность у обеих компаний-ответчиков возникла по кредитам, выданным им Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху".

Так, компании Azedos Investments банк в 2014 году выдал 700 миллионов рублей, а в 2015-м – еще 200 миллионов. Компания Alconost Holdings в 2015 году получила ссуду в размере около 782 миллионов рублей.

В 2016 году права требования по всем трем кредитам Новикомбанк передал "РТ-Капиталу", который в августе 2019 года обратился в суд с исками к неисполнившим обязательства по возврату денежных средств заемщикам.

Первая инстанция полностью удовлетворила оба иска, взыскав с Azedos Investments 900 миллионов рублей основного долга и более 117 миллионов процентов, а с Alconost Holdings – около 782 миллиона основного долга и более 191 миллиона рублей процентов.

"РТ-Капитал" – специализированная компания, которой передано управление проблемными активами "Ростеха". Новикомбанк — опорный банк "Ростеха", создан в 1993 году. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 января 2020 года занимал 24-е место по объему активов. Специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупного бизнеса.