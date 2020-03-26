МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая очередную волну повышения европейской валюты на форексе.

Падение рынка нефти отчасти компенсируется ростом фондовых рынков и спросом на рублевую ликвидность в рамках налогового периода в РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.00 мск снижался на 69 копеек, до 77,56 рубля, курс евро повышался на 59 копеек, до уровня 85,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕДУЕТ ЗА ФОРЕКСОМ

Российская валюта в четверг вечером растет к доллару и снижается к евро, оставаясь стабильной к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро).

Европейская валюта на форексе закрепляется выше отметки 1,1 доллара (+1,5% до 1,1039 доллара). Давление на американскую валюту оказывает статистика о рекордном росте числа заявок на пособие по безработице в США.

За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель подскочил на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года.

Внешние сигналы неоднозначны. Рынок нефти падает на 3,6% до 26,40 доллара за баррель сорта Brent. Мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 миллионов баррелей в день, что составляет около 20%, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

При этом Министерство энергетики США отозвало предложение о покупке нефти в стратегический резерв из-за неопределенности с финансированием со стороны Конгресса.

Между тем, фондовые рынки США вечером растут на 4-4,7% по основным индексам. Оптимизм на рынках сохраняется после того, как сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса.

В итоге доллар вечером снижается к рублю на 0,9%, а евро растет на 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется ниже 2,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Масштабы экономического спада продолжают активно возрастать, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Сейчас мы видим, что рынки реагируют достаточно сдержанно на масштабный провал рынка труда в США. Однако с появлением большего количества столь негативной макростатистики риски возвращения рынков к спаду также возрастут. Фактически текущая негативная статистика по США может являться лишь начальным сигналом о масштабах провала крупнейших экономик. Ожидаем, что доллар завершит неделю в диапазоне 77-80 рублей", — оценил он.

В краткосрочной перспективе риск возобновления ослабления рубля сохраняется, считает Михаил Шульгин их компании "Открытие брокер".

"Для стабильного снижения курса до 70 рублей за доллар нам потребуется увидеть нефть многим дороже 30 долларов за баррель (ближе к 40 долларам) или признаки стабилизации распространения вируса, что будет намекать на возможное улучшение аппетита к риску", — добавил он.