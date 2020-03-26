МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. "Яндекс" направит до 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в России – они смогут получить бонусы на два месяца размещения рекламы в "Яндекс.Директе" и воспользоваться инструментами для удалённой работы с расширенным бесплатным доступом, говорится в сообщении компании.

"До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в "Директе". Кроме того, уже зарегистрированные и новые рекламодатели могут получить бесплатную настройку рекламной кампании от специалистов "Яндекса", — утоняет компания.

Кроме того, "Яндекс" расширит период бесплатного использования сервисов для бизнеса. "До 30 сентября для предпринимателей будут увеличены лимиты бесплатного использования "Телефонии" и "Диска". Малый бизнес сможет бесплатно пользоваться "Трекером" — инструментом для управления проектами. Специальные предложения есть у "Талантов", "Маршрутизации", "Диска", "Почты" и "Чатов" для бизнеса", — отметили в компании.

"Яндекс" считает важным поддержать российских предпринимателей в то время, когда они особенно нуждаются в привлечении клиентов и инструментах для сохранения рабочих процессов", — сказали в компании.