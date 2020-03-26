МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила ЦБ РФ ввести пакет антикризисных мер в отношении специализированных депозитариев и регистраторов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в РФ, говорится в сообщении СРО.

В частности, НФА предлагает временно отменить обязанности управляющих и страховых компаний подавать ежедневные выписки по расчетным счетам, а также временно отменить требования подписывать собственноручной подписью документы по паевым инвестиционным фондам. НФА предлагает мораторий на сроки передачи бумажной первичной документации от управляющей компании в специализированный депозитарий и мораторий на прием/передачу в спецдепозитарий документарных ценных бумаг в составе активов клиентов.

НФА также предлагает отключить режим двух подписей и предоставить возможность подписывать отчетность и уведомления в Банк России либо генеральным директором, либо контролером. НФА предлагает не применять меры административного взыскания при нарушении спецдепозитарием сроков выявления нарушений/устранений нарушений инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (и иных нарушений), а также сроков направления уведомлений в Банк России до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

В отношении регистраторов НФА предлагает предусмотреть возможность официально отменить прием акционеров в городах, где введен карантин, а также на время чрезвычайной ситуации не принимать почтовые отправления. НФА предлагает предусмотреть возможность регистратору изменить форму проведения собрания эмитента на заочную, опубликовав об этом сообщение в интернете.

Выплату дивидендов и иных средств предлагается осуществлять только банковским переводом, а почтовые переводы исключить до окончания карантинных мер. НФА предлагает увеличить сроки на проведение операций в реестре и предоставление информации зарегистрированным лицам до 5 рабочих дней. Также предлагается увеличить установленный срок для отправки ответов на запросы ЦИК.

В настоящее время в СРО НФА входит более 250 организаций – профессиональных участников из 27 регионов всех 8 федеральных округов страны, операции которых составляют примерно 80% объема российского рынка. СРО НФА работает с Банком России как регулятором на финансовых рынках и имеет статус саморегулируемой организации в отношении 6 видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности спецдепозитариев, эффективно выполняя установленные для СРО функции.