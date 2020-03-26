ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Жители США смогут почувствовать улучшения в экономике через несколько недель, считает советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

"Я не думаю, что кто-то сильно удивлен (экономической ситуацией). Мы просто должны поработать над тем, чтобы дать некоторое облегчение. Надеюсь, это займет всего несколько недель", — сказал Кудлоу журналистам.

Отвечая на вопрос, сколько займет восстановление экономики советник сказал: "Это займет недели и месяцы. Не годы, это уж точно".

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса, включая прямую финансовую помощь гражданам.

Это подтолкнуло вверх рынки, которые закрылись в США в плюсе (на 5-6%), несмотря на рекордный рост числа заявок на пособие по безработице.

Ранее стало известно, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруд страны уточнил, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В это же время министерство торговли страны подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале на уровне 2,1%.