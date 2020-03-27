МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) США в национальной и иностранной валютах на отметке "AAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг странового потолка также был сохранен на уровне "AAA", краткосрочные РДЭ в обеих валютах — на уровне "F1+".

"Суверенный рейтинг США поддерживается структурными преимуществами, которые включают масштаб экономики, высокий доход на душу населения и динамичную бизнес-среду", — отмечает агентство в своем релизе.

При этом, как считает агентство, сильные кредитные факторы начали ослабляться высоким дефицитом бюджета и госдолгом, которые росли еще до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В связи с текущей ситуацией риск негативного рейтингового краткосрочного действия вырос, отмечает агентство.

Теперь агентство ожидает снижение ВВП США в 2020 году примерно на 3% (показатель может быть пересмотрен), что является беспрецедентной ситуацией для мирного времени и более сильным снижением по сравнению с 2009 годом, сообщается в релизе.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку, и сейчас она находится на уровне 0-0,25% годовых. Глава регулятора заявил, что такие экстремальные меры были оправданы, так как "вспышка коронавируса нанесла ущерб обществу и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая США". Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире, по данным Университета Хопкинса, зафиксировано уже более 500 тысяч случаев заражения, свыше 22 тысяч человек скончались. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID–19 в США достигло почти 80 тысяч