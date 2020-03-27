МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу перешел к снижению по индексу Мосбиржи и усилил падение по РТС после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск пятницы снижался на 0,67% — до 2473,38 пункта, индекс РТС – на 1,62%, до 1000,52 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов рос на 0,11%, долларовый индекс РТС — снижался на 0,2%