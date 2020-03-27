МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом индексов в пятницу на фоне повышения американских бирж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% — до 2772,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,46%, до 1693,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,6%, до 23484,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,87%, до 1717,73 пункта, японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,88%, до 19389,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 5,3%, до 4842,4 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам торгов четверга выросли в среднем на 5-6% на надеждах относительно того, что принятые властями США меры помогут сгладить негативное влияние коронавируса на крупнейшую мировую экономику. Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, поддержку настроениям инвесторов оказывают заявления участников саммита G20, прошедшего в четверг в онлайн-формате. Они приняли итоговое заявление, в котором договорилось о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обещали в связи с этим принять коллективные меры поддержки мировой экономики.

"Хотя мы считаем, что, возможно, это будет самая сильная рецессия экономики в истории, она также может быть самой непродолжительной, поэтому есть место для оптимизма относительно восстановления во втором полугодии", — сказал агентству Блумберг аналитик Morgan Stanley Wealth Management Дэн Скелли (Dan Skelly).