МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Центробанк рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг РФ на грядущей выходной неделе дистанционно осуществлять исполнение поручений клиентов в случае их обращения, говорится в сообщении регулятора.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам 25 марта объявил, что следующая неделя (30 марта — 5 апреля) в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.

ЦБ рекомендует всем некредитным финансовым организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни.

"Банк России рекомендует управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и иных документов. Специализированным депозитариям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов рекомендуется обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов", — говорится в сообщении регулятора.

Организациям, ведущим реестр владельцев ценных бумаг, рекомендуется обеспечивать проведение корпоративных действий эмитентов, перенос сроков по которым невозможен, указывает ЦБ РФ.

Если последний день срока представления отчетности и иной информации в Банк России (за исключением случаев, требующих неотложного представления информации в соответствии с предписаниями и запросами надзорного характера) приходится на указанный период, днем окончания срока представления будет считаться 10 апреля 2020 года, указал ЦБ.