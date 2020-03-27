МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу снижается к основным иностранным валютам на сохранении негативных настроений на глобальном рынке, при этом больше теряет к доллару, растущему на международном валютном рынке следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.11 мск пятницы рос на 63 копейки, до 78,09 рубля, курс евро поднимался на 52 копейки, до 85,93 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,21% — до 26,02 доллара за баррель.

Евро на forex снижается до 1,1006 доллара — с 1,1027 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в пятницу днем обновляет локальные минимумы к доллару и торгуется выше 78 рублей и частично скорректировал потери к евро, перешедшему к снижению на глобальном валютном рынке.

В моменте отечественная валюта снижалась на 67 копеек к доллару и 64 копейки к евро к уровню предыдущего закрытия.

Фактором давления остается дешевеющая нефть, торгующаяся около 26 долларов за баррель Brent.

Изменений по сравнению с вчерашним днем нет, торги проходят в прежнем диапазоне, отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

"Сохраняется нервозная обстановка, рынок опасается ввода принудительных мер социальной изоляции в стране. При этом цены на нефть остаются у минимумов, но глобально доллар перешёл к снижению, поэтому торги парой доллар-рубль пока остаются на проторгованном уровне 77,5-81 рубля", — добавляет он.

На внешних рынках сохраняются умеренно негативные настроения: основные мировые индексы, включая котировки нефти, торгуются в отрицательной зоне, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

Рубль наряду с большинством валют развивающихся рынков также снижается, хотя в целом отрицательная динамика валют на развивающихся рынках к середине дня в пятницу выглядела умеренной, не превышая 1%, указывает он.

В утренние часы негатива в настроения глобальных инвесторов добавили данные о падении объема прибыли в китайской промышленности за февраль, добавляет аналитик.

"В целом характерным для всей прошедшей недели стало снятие напряженности на рынках высокодоходных активов после заявления ФРС об отказе от лимитов на покупки бумаг. На этом фоне ситуация с долларовой ликвидностью стала улучшаться. Важнейшим событием пятницы станет продвижение по согласованию мер поддержки американской экономики. Сегодня документ может быть подписан в Палате представителей, после чего будет направлен в Белый дом для подписания президентом", — отмечает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

ПРОГНОЗЫ

В течение дня ожидается также блок макроданных из США, которые, вероятно, тоже сильно разочаруют финансовые рынки, считает Кравченко из "Велес Капитала".

"Однако реакция валютного рынка может быть не вполне однозначной. С одной стороны, слабые макроданные из США еще больше сократят аппетит инвесторов к риску, с другой стороны — негативно повлияют и на саму американскую валюту, что может сдержать укрепление доллара на российском рынке", — добавляет он.

Сегодня внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, отмечает Кадулин из банка "Санкт-Петербург". В среднесрочной перспективе аналитик ждет укрепления рубля с текущих уровней. Но в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 рубля за доллар без ощутимого изменения внешних условий, считает он.