МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем усилил снижение вместе зарубежными площадками и рынком нефти, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.27 мск снижался на 1,91%, до 2442,4 пункта, индекс РТС — на 3,1%, до 985,5 пункта.

В начале торгов индекс Мосбиржи после кратковременного роста перешел к снижению и опускался на порядка 0,7%, долларовый индекс РТС терял около 1,6%.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 58 копеек — до 78,05 рубля, курс евро поднимался на 54 копейки, до 85,95 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,52% — до 25,94 доллара за баррель.

Европейские биржи снижаются на 2-4%, фьючерсы на американские биржевые индексы — на 1,98-2,3%.

РЫНКИ ПРИВЫКАЮТ К НЕГАТИВУ

"Негативная динамика на рынке обусловлена снижением на зарубежных площадках. Волатильность на рынках заметно выросла за последний месяц, движения на 2-4% и более в какую-либо сторону стали привычными. Вчера рынок не рухнул на новости о беспрецедентном за последние 70 лет росте числа первичных заявок на пособия по безработице", — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Сегодня нефть вновь корректируется вниз, и фьючерсы на мировые индексы вслед за ней, отмечает он.

"В США растет число заболевших, это добавляет негатива в общий фон. Значит, бизнес продолжит закрываться, число безработных увеличиваться", — добавляет аналитик.

Неопределенность и волатильность на финансовых рынках велики как никогда, также отмечает Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер".

С одной стороны, страх перед пандемией и вызванными ей экономическими катаклизмами, с другой стороны, бездонные финансовые вливания правительств и центробанков, перечисляет он влияющие на движение рынков факторы.

"Угрозой для акций РФ остается возможность сохранения низких цен на нефть в течение достаточно продолжительного времени из-за ценовой войны нефтеэкпортеров, что ограничивает возможность масштабных бюджетных антикризисных мер наподобие западных стран в условиях вероятной рецессии в России", — говорит он.

"Также лимитированы возможности монетарных стимулов в России со стороны центробанка на фоне ускорения инфляции после девальвации рубля. Поэтому кризис может больнее ударить по России, чем по Западу, хотя экспортеры при слабом рубле остаются чуть более в привилегированном положении. Удар принимает на себя, прежде всего, банковский сектор", — добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции ВТБ снижаются на 2,11%, префы Сбербанка – на 1,54%, его обыкновенные акции — на 1,37%, депозитарные расписки TCS – на 1,83%, префы банка "Возрождение" – на 3,62%, акции банка "Санкт-Петербург" — на 0,87%.

Утром, несмотря на снижение большинства акций нефтегазового сектора, акции "Газпром нефти" росли, при этом в моменте подскакивали на 18,3% — до 351,95 рубля. К текущему моменту акции компании снижаются на 1,75%.

"Движение в акциях "Газпром нефти" похоже на ошибочную для трейдера сделку, сейчас бумага снижается вместе с рынком", — отмечает Ващенко.

"Каких-либо значимых новостей по компании "Газпром нефть" сегодня не выходило. В настоящее время ее акции теряют в цене вместе с падающим рынком. В первые минуты торгов мы наблюдали в этих бумагах глубокий "прокол" вверх. Скорее всего, это результат покупки достаточно большого объема этих бумаг по рыночной цене в условиях "тонкого" рынка. Это достаточно частая техническая ситуация в текущих условиях", — полагает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

При этом в лидерах снижения – акции "Новатэка" (-5,1%), "Аэрофлота" (-4,39%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 4,11%, обыкновенные акции – на 4,13%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 3,99%, обыкновенные акции – на 3,77%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (-3,22%), а также акции "М.Видео" (-3,17%), префы "Башнефти" (-3,14%) и акции "Распадской" (-3,08%).

В лидерах роста – бумаги "Лензолота" (префы растут на 6,76%, обыкновенные акции – на 4,89%), префы "Россетей" (5,23%), акции Polymetal (2,51%), ИСКЧ (2,05%), депозитарные расписки Qiwi (1%), а также акции "Русснефти" (0,89%), ОВК (0,8%), "Глобалтрака" (0,69%). Также в плюсе торгуются акции МТС (0,52%) и "Детского мира" (0,38%).

ПРОГНОЗЫ

Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает сохранения негативной динамики и ориентируется по индексу Мосбиржи на уровень в 2400 пунктов.

"Что касается общего ухудшения настроений на российском рынке акций, то оно соответствует внутридневному падению стоимости фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Кроме того, первоначальная позитивная реакция мировых рынков на беспрецедентные стимулирующие меры со стороны США себя уже исчерпала. Теперь недельный отскок российского рынка акций способен вновь смениться падением, но уже не столь резким", — говорит Манжос из "Алго Капитал".