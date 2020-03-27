МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает снижение на фоне обновления нефтью дневного минимума немного выше 25 долларов за баррель, а приближение выходных и соответствующее стремление игроков захеджировать риски добавляет давления на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск обваливается на 1,16 рубля, до 78,63 рубля, курс евро – на 92 копейки, до уровня 86,33 рубля, следует из данных Московской биржи. А ещё чуть ранее в пятницу доллар поднимался до 78,65 рубля, евро – до 86,39 рубля.

Нефть снижается в цене на 4,1% до 25,25 доллара за баррель марки Brent. С утра она торговалась в районе 27 долларов.