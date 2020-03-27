МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются в пределах 4% после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.05 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускается на 3,78%, до 21700,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,29%, до 7540,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,38%, до 2541,2 пункта.

Американские индексы ранее поднимались три торговые сессии подряд на фоне принимаемых мер поддержки экономики США в связи с коронавирусом. Так, сенат США в среду одобрил законопроект о выделении 2 триллионов долларов на эти цели. Ожидается, что соответствующий закон будет принят позднее в пятницу. Кроме того, накануне страны G20 пообещали вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику.

Сегодня на торги влияет в том числе и макростатистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, уменьшился до 89,1 пункта с уровня февраля в 101 пункт. Снижение стало самым сильным с кризиса 2008 года.

"Ралли не длится вечно, и определенно инвесторы счастливы такому сигналу перед наступлением очередных неопределенных выходных", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).