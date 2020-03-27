МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером опускается, при этом за неделю показатель потерял более 3% — это сильнейшее снижение с 2009 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск курс курс евро рос до 1,1057 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1028 доллара за евро, доллара к иене снижался до 107,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 99,07 пункта. С начала недели показатель потерял более 3%, это самое сильное снижение с весны 2009 года.

Последний месяц курс доллара показывает заметную волатильность из-за рисков вокруг ситуации с коронавирусом и его распространении за пределами Китая. С 20 февраля показатель начал опускаться с уровня в 99,9 пункта, а в начала марта достиг почти 95 пунктов, после чего последовал рост. Достигнув в прошлый четверг уровня почти в 103 пункта индикатор начал последовательное снижение.

На данный момент в США зафиксирована одна из крупнейших вспышек коронавируса COVID-2019 в мире наряду с Китаем и Италией. Карантинные меры представляют риски многим сферам экономии, в том числе торговле, туризму, производству и перевозкам. Страны в связи с этим принимают поддерживающие экономику меры.

Так, сенат США в среду одобрил законопроект о выделении 2 триллионов долларов на эти цели. Ожидается, что соответствующий закон будет принят позднее в пятницу. Кроме того, накануне страны G20 пообещали вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику.

Сдерживает доллар и негативная статистика по США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, показал рекордное с 2008 года падение — на 11,9 пункта, до 89,1 пункта.