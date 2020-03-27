МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу обвалился после трех дней роста, в унисон с зарубежными фондовыми рынками и динамикой торговли нефтью, следует из данных торговых площадок.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 3,57%, до 2401,11 пункта, индекс РТС — на 6,07%, до 955,34 пункта.

При этом рынок акций РФ показал рост по итогам второй недели подряд по индексу Мосбиржи, поднявшись за эти пять сессий на 3%, а РТС — также вырос, но впервые за шесть прошедших недель, прибавив 3,4%.