МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы упал в рамках коррекции на фоне обновления рынком нефти многолетних минимумов и ощутимого падения западных фондовых площадок, также инвесторы хеджировали риски появления негативных новостей в выходные.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 3,57%, до 2401,11 пункта, индекс РТС — на 6,07%, до 955,34 пункта.

НЕИЗБЕЖНАЯ КОРРЕКЦИЯ

"В пятницу российский рынок акций корректировался в условиях тревожного новостного фона, связанного с распространением коронавируса в США и других странах, а также снижения цен на нефть. В условиях стремительного развития пандемии часть инвесторов решила зафиксировать прибыль перед выходными", — поясняет Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

Рынок снижался после трех дней роста. Перед выходными инвесторы решили зафиксировать краткосрочную прибыль. За неделю, даже с учетом сегодняшнего падения, российский рынок смог вырасти на 3-3,4% по основным индексам.

Тон динамике в пятницу задавало ощутимое снижение западных фондовых рынков, которые вечером теряли 3,3-5,7%. Инвесторы опасаются развития рецессии мировой экономики и сложностей с быстрым выходом из нее.

Нефтяные котировки на этом фоне обновили минимум с 2003 года, обвалившись на 8%, до 24,2 доллара за баррель сорта Brent.

Снижение цен на нефть ускорилось в пятницу после того, как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширение числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для балансировки нефтяного рынка.

В лидерах снижения на российском рынке оказались бумаги "Мечела" (-7,5%), "Алросы" (-5,9%), "Лукойла" (-5,8%), "Аэрофлота" (-5,4%), "Новатэка" (-5,3%).

Выросли акции Polymetal (+2,4%), МТС (+1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На наш взгляд, в понедельник на отечественном рынке могут умеренно преобладать продажи. Прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник — 2270-2490 пунктов", — оценивает Дейнека.

В пятницу мировые фондовые площадки, достигнув целей среднесрочной коррекции, развернулись вниз, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Последнее является тревожным для "быков" сигналом, указывающим на опасность развития падения в краткосрочной и среднесрочной перспективе, добавила она.

"На следующей неделе рынок РФ, несмотря на официальные выходные дни, продолжит работать. На мировых площадках ожидается публикация окончательных слабых данных по деловой активности в секторах услуг и промышленности, а также отчета по рынку труда США за март", — ожидает эксперт.

"Распространение вируса вкупе со слабой статистикой и исчерпанием поддерживающих мер регуляторов могут вернуть "медведей" на рынок. В связи с этим можно говорить об актуализации рисков возвращения к краткосрочному падению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2250-2450 пунктов", — заключает Кожухова.