МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль падает к доллару и евро, отыгрывая очередную волну ослабления аппетита к риску на мировых рынках и обновление рынком нефти 17-летних минимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.06 мск подскакивает на 1,13 рубля, до 78,6 рубля, курс евро — на 2 рубля, до 87,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта в пятницу вечером падает к доллару и евро, растеряв изрядную часть коррекционного роста завершающейся недели, против доллара доходившего примерно до 3 рублей. Тон курсовой динамике весь день задавало, во-первых, ощутимое снижение западных фондовых рынков. Так, биржевые индексы США вечером теряли 2,3-2,8%. Инвесторы опасаются развития рецессии мировой экономики и сложностей с быстрым выходом из нее.

Нефтяные котировки на этом фоне обновили минимум с 2003 года, обвалившись на 8%, до 24,2 доллара за баррель сорта Brent. Снижение цен на нефть ускорилось в пятницу после того, как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширения числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для "балансировки" нефтяного рынка. В итоге доллар и евро вечером растут к рублю на 0,9%, а рублевая цена нефти опустилась в район 1,95 тысячи за баррель Brent.

Негативная конъюнктура на мировых фондовых рынках и усилившееся снижение нефтяных котировок вновь привели к ослаблению позиций российской валюты, констатирует Сергей Дроздов из ГК "Финам". На данном этапе уровни поддержки для доллара находятся последовательно на отметках 78,50 рубля и 77,60 рубля, сопротивления росту — 79,55 рубля и 80,50 рубля, оценил он.

Риски новой волны спада рынков сохраняются повышенными, масштабы мировой рецессии могут быть учтены в стоимости активов не в полном объеме, также рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер". "Ожидаем, что в понедельник курс будет формироваться в диапазоне 78-80,5 рубля за доллар. При дальнейшем снижении нефтяных цен ниже 25 долларов давление на рублевую валюту усилится", — предупреждает он.