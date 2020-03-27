МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2019 год выросла в 2,1 раза по сравнению с предшествовавшим годом и составила 42,6 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Процентные доходы банка за год выросли на 5% и составили 401,084 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 55,2 миллиарда рублей, увеличившись в 2,1 раза. Операционные расходы выросли на 23,4%, до 109,602 миллиарда рублей.

Активы банка по итогам 2019 года составили 6,326 триллиона рублей против 6,152 триллиона годом ранее, обязательства — 5,678 триллиона рублей против 5,636 триллиона соответственно.

Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля занимал третье место в банковской системе РФ, с активами в 6,678 триллиона рублей.