Добавлены комментарии представителя группы "М.Видео-Эльдорадо" во втором-пятом абзацах, в соответствии с ними обновлен заголовок.

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Магазины бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "М.Видео-Эльдорадо") с 28 марта по 5 апреля будут работать только как пункты выдачи заказов, информация об этом опубликована на сайте компании.

"С 28 марта по 5 апреля наши магазины будут работать только как пункты выдачи заказов. Точную информацию о графике работы сообщим в ближайшее время", — говорится на сайте. Представитель группы сообщил РИА Новости, что в таком же формате будут работать и магазины "Эльдорадо".

"Здоровье и безопасность сотрудников, покупателей и их семей являются для нас абсолютным приоритетом. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, "М.Видео" и "Эльдорадо" фокусируются на онлайн-сервисах, обеспечивая безопасную бесконтактную доставку", — сказал представитель "М.Видео-Эльдорадо".

Компания указывает, что деятельность магазинов регулируется локальными нормативными актами и решением руководства торговых центров. "Мы бесплатно доставим предоплаченные заказы и заказы стоимостью от 2 990 рублей домой и оставим у двери, увеличили число логистических партнеров и сотрудников службы доставки, контактных центров", — добавили в ритейлере.

"М.Видео-Эльдорадо" также рекомендует всем покупателям отказаться от наличных расчетов. "Заказы в "М.Видео" и "Эльдорадо" можно оплатить онлайн, мы гарантируем бесконтактную доставку до двери, абсолютную безопасность платежей и оперативный возврат денежных средств при необходимости", — сообщил представитель группы.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.