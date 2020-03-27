ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов опускались на 3-4% после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные биржи.

Негативное влияние на торги оказала негативная макростатистика, которая добавила инвесторам пессимизма.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,12%, до 21 621,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,72%, до 7507,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,77%, до 2541,45 пункта.

Американские индексы ранее поднимались три торговые сессии подряд на фоне принимаемых мер поддержки экономики США в связи с коронавирусом. Сенат США в среду одобрил законопроект о выделении 2 триллионов долларов на эти цели. Ожидается, что соответствующий закон будет принят позднее в пятницу. Кроме того, накануне страны G20 пообещали вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику.

Однако сегодня на торги влияет уже макростатистика. В частности, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, уменьшился до 89,1 пункта с уровня февраля в 101 пункт. Снижение стало самым сильным с кризиса 2008 года.

Кроме того, ранее стало известно, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В это же время минторговли страны подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале на уровне 2,1%.