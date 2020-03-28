МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Российские банки и платежные сервисы будут информировать клиентов о причинах блокировки их карт и электронных кошельков, соответствующие поправки к закону "О национальной платежной системе" вступают в силу 28 марта.

"При приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства платежа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оператор по переводу денежных средств обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины такого приостановления или прекращения", — говорится в законе.

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывали, что в последнее время участились случаи блокировки денег на личных счетах клиентов без их уведомления и предоставления каких-либо оснований, что в свою очередь иногда приводило к убыткам и другим негативным последствиям.

Карты и кошельки могут быть заблокированы, если у оператора по переводу денежных средств возникло подозрение, что операции проводятся в мошеннических целях или при поступлении жалоб со стороны клиентов.